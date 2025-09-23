Haberler

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi. Maç, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynandı.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçta ilk periyot 20-20 eşitlikle geçilirkin, ikinci çeyrekte daha iyi oynayan Bursaspor, devreye 41-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skor farkıyla avantajlı başladı ve karşılaşmayı da 77-58 kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Galatasaray'ın kasasını tıka basa dolduracak gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.