Bursaspor Basketbol Çeyrek Finalde Löwen Braunschweig'i Geçti
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bursaspor, yarı finalde Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.
Salon: SamElyon
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna-Hersek), Martin Vulic (Hırvatistan), Petar Pesic (Sırbistan)
Bursaspor Basketbol : Childress 14, Parsons 5, Göksenin Köksal 5, Konontsuk 17, Nnoko 11, Berk Akın 4, DeLaurier 2, Crawford 19, King 4, Yesukan Onar, Bora Satır
Löwen Braunschweig: Schroder 7, Scuka 16, Zylka 9, Njie 12, Hartwich 2, Obiesie 20, Holloway 2, Sherfield 4, Flanigan 2, Braun, Worthy
1. periyot: 21-14
Devre: 42-33
3. periyot: 61-50
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımını 81-74 mağlup etti.
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda Bursaspor temsilcisi, 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan ekibi PAOK ile mücadele edecek.
Karşılaşma, 21 Eylül Pazar günü oynanacak.