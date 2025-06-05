Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Santrfor Fiyatlarına Tepki

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Santrfor Fiyatlarına Tepki
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, TFF 2. Lig'deki santrfor fiyatlarının anormal seviyelere yükseldiğini belirterek, Futbol Federasyonu ile görüşme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, yabancı oyuncu izni talep edeceklerini duyurdu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, santrfor piyasasındaki anormal fiyat artışına tepki gösterdi. Çelik, yabancı oyuncu izni için federasyonla görüşme yapılacağını da duyurdu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, TFF 2. Lig'de yerli forvet oyuncularının transfer piyasasında oluşturduğu dengesiz tabloya dikkat çekerek TFF'ye resmi talepte bulunacaklarını açıkladı.

"Santrfor fiyatları kabul edilemez seviyede"

Çelik, "TFF 1. Lig'de 6-7 milyon bandında oynayacak oyuncuların, TFF 2. Lig'de kalarak özellikle santrfor bölgesinde yerli oyuncu eksikliğinden dolayı 15 ila 25 milyon arası fiyat çekmeleri, mevcut ekonomik şartlarda hedefe oynayan 2. Lig kulüpleri açısından hem ekonomik hem de takım içi dengeler açısından kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Yabancı oyuncu izni için TFF'ye başvuru

Çelik, bu konuyu bazı kulüp başkanları ve 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Hakan Bolat ile istişare ettiklerini belirtti. Bayram sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Başkan Çelik, "Bu oyunu bozmak için bayram sonrası Futbol Federasyonu'muza ziyarette bulunacağız. Federasyonumuzun uygun göreceği yaş sınırında 1 veya 2 yabancı oyuncu izninin verilmesini talep edeceğiz. Bu arz talep dengesizliğinden kulüplerimizin olumsuz manada etkilenmemesi öncelikli talebimiz olacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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