Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Kampa kadar tüm transferlerimizi bitirmiş olacağız

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, 25 Haziran'a kadar transferlerin tamamlanacağını söyleyerek, "Kampa kadar tüm transferlerimizi bitirmiş olacağız" dedi.

2'nci Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, taraftarların gözü kulağı yeni sezon planlamasına çevrildi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 1'inci Lig hazırlıkları ve transfer süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak yeşil-beyazlı camiaya net bir takvim verdi. Transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Çelik, kampa kadar kadronun şekilleneceğini vurgulayarak, "Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir izleme (scouting) sürecimiz var. Şu anda kampa kadar önümüzde 2 aylık bir süremiz bulunuyor. Bu süre zarfında tüm transferlerimizi açıklayacağız. Geniş ve ciddi bir oyuncu havuzumuz var. İçlerinden Bursaspor'un şartlarına ve ruhuna en uygun isimleri kadromuza katacağız" diye konuştu.

Kampa tam kadro gitme hedeflerini yineleyen Enes Çelik, taraftarların transferlerin ne zaman biteceğine dair sorulan soruya ise net bir tarih vererek, "Haziran ayının 25'ine kadar bütün transferlerimiz takıma katılmış olacak. Yeni sezona, planladığımız güçlü kadroyla ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon çok yüksek, penaltı kaçtı

Dev derbide kıran kırana mücadele, kartlar havada uçuşuyor
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı

Trump İran'a hem konum hem de süre verdi: Havaya uçmadan önce...
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Bölge beşik gibi! Bingöl'ün ardından bu kez komşu il sallandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Trump'a suikast girişiminde saldırganın İsrail Ordusu tişörtü komplo teorilerini tetikledi

Trump'a suikast girişiminde saldırganın tişörtündeki detaya dikkat!

Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı