Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Kampa kadar tüm transferlerimizi bitirmiş olacağız

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, şampiyonluk kutlamalarının ardından yaptığı açıklamada, 25 Haziran'a kadar transferlerin tamamlanacağını söyleyerek, "Kampa kadar tüm transferlerimizi bitirmiş olacağız" dedi.

2'nci Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran Bursaspor'da, taraftarların gözü kulağı yeni sezon planlamasına çevrildi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, 1'inci Lig hazırlıkları ve transfer süreciyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayarak yeşil-beyazlı camiaya net bir takvim verdi. Transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Çelik, kampa kadar kadronun şekilleneceğini vurgulayarak, "Yaklaşık 1-1,5 aydır yoğun bir izleme (scouting) sürecimiz var. Şu anda kampa kadar önümüzde 2 aylık bir süremiz bulunuyor. Bu süre zarfında tüm transferlerimizi açıklayacağız. Geniş ve ciddi bir oyuncu havuzumuz var. İçlerinden Bursaspor'un şartlarına ve ruhuna en uygun isimleri kadromuza katacağız" diye konuştu.

Kampa tam kadro gitme hedeflerini yineleyen Enes Çelik, taraftarların transferlerin ne zaman biteceğine dair sorulan soruya ise net bir tarih vererek, "Haziran ayının 25'ine kadar bütün transferlerimiz takıma katılmış olacak. Yeni sezona, planladığımız güçlü kadroyla ve hazır bir şekilde girmek istiyoruz" dedi.

