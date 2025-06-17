Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa

Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa
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Bursaspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Enes Çelik, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti ve Bursaspor'u Süper Lig'e, ardından da Avrupa'ya taşımak istediklerini ifade etti. Transfer çalışmalarına da değinen Çelik, kadroya 9 yeni oyuncu kattıklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "TFF 3. Lig'de olduğu gibi oyalanmadan Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e, oradan da Avrupa'ya taşımak istiyoruz" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, "Bağımsız olarak tek amacımız, şampiyon olup gruptan çıkmak. 3. Lig'de olduğu gibi oyalanmadan Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e, oradan da Avrupa'ya taşımak istiyoruz" dedi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına değinen Çelik, "2 ya da 3 oyuncu dışında transferleri tamamladık. 9 oyuncuyu kadromuza kattık. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig tecrübesi olan, şampiyonluk yaşamış isimlerle ilerledik. Tüm transferlerimizi içimize sinerek, uzun izlemeler sonunda yaptık" şeklinde konuştu.

Bursaspor taraftarının gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getiren Başkan Enes Çelik, "Bu yıl da oyuncu grubumuza güveniyoruz. Taraftarlarımız sağlam bir Bursaspor izleyecek. 30 bin kombineyi geçtik. Tüm taraftarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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