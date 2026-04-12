Nesine 2. Lig: Ankara Demirspor: 0 Bursaspor: 1 (İlk yarı)
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bursaspor, Ankara Demirspor'u 1-0 önde tamamlayarak önemli bir galibiyet elde etti. Golü Halil Akbunar attı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Ankara Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Mehmet Terece, Eren Özçelik, Halil Aslandağ
Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Eralp Aydın, Batuhan Süer, Kadir Subaşı, Mehmet Aslanboğa, Furkan Işıkdemir, Berk Yiğit Karadağ, Furkan Emre Ünver, Tolunay Artuç, Leon Çalışkan, Deniz Yaşar
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Sefa Narin, İlhan Depe, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Ertuğrul Furat, Emir Kaan Gültekin
Gol: Halil Akbunar (dk. 15) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Berk Yiğit Karadağ (Ankara Demirspor), İlhan Depe (Bursaspor) - ESKİŞEHİR