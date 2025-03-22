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Bursaspor, Adem Çağlayan ile İlk Maçında Galip Geldi

Bursaspor, Adem Çağlayan ile İlk Maçında Galip Geldi
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Bursaspor, yeni teknik direktörü Adem Çağlayan'ın yönetiminde Kırşehir FSK'yi 4-0 mağlup ederek galibiyet aldı. Bu, Çağlayan'ın takımın başındaki ilk maçı oldu.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan çıktığı ilk karşılaşmada galibiyet aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bursaspor, sahasında Kırşehir FSK ile karşılaştı. Bursaspor'un 4-0'lık skorla kazandığı karşılaşmada Teknik Direktör Adem Çağlayan çıktığı ilk maçında galibiyet aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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