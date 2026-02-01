Haberler

Bursaspor–Adanaspor: 6-0

Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 23'üncü hafta maçında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Adanaspor'u 6-0'lık sonuçla mağlup etti. Maçta Bursaspor'un gollerini Muhammed Demir, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Ertuğrul Furat, Hamza Gür ve Musa Çağıran attı.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Gürkan Özbalkan, İsmail Semih İleri, Emirhan Durmaz

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy (Dk.59 Alperen Babacan), Rahmetullah Berişbek (Dk.59 Hamza Gür ), Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (Dk.74 Zeki Dursun), Halil Akbunar, İlhan Depe (Dk.59 Emir Kaan Gültekin), Muhammed Demir (Dk.68 Ertuğrul Furat)

ADANASPOR: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyüköztürk (Dk 61 Ömer Faruk Gökalp), Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan (Dk.73 Kürşad Duran Şaş), Mehmet Taşçı (Dk.61 Deniz Eşer), Mücahit Beliren (Dk.89 Hasan Andaç Diyar), Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir (Dk. 46 Emir Işık)

GOLLER: Dk.29 Muhammed Demir (P), Dk.45+3 Soner Aydoğdu, Dk.59 Halil Akbunar, Dk.74 Ertuğrul Furat, Dk.75 Hamza Gür, Dk. 89 Musa Çağıran ( Bursaspor )

SARI KARTLAR: Mücahit Beliren, Deniz Eşer ( Adanaspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 23'üncü hafta maçında Bursaspor sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
