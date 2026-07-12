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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çift antrenman yapan yeşil-beyazlı ekip, 15 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde idmana çıktı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, sahada takım fotoğrafı çektirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, kondisyon ve teknik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

Bolu kampında günde çift antrenmana çıkan Bursaspor'da teknik heyet, oyuncuların fiziksel seviyelerini yükseltmeye yönelik program uyguluyor.

Kentteki kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-beyazlı ekip, kısa bir aranın ardından Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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