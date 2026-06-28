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Bursaspor sezonun ilk antrenmanını yaptı

Bursaspor sezonun ilk antrenmanını yaptı
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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaparak 2026-2027 sezonu hazırlıklarına start verdi. Çift kale taktik oyunun oynandığı idmanda futbolcular koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla 2026-2027 sezonunun ilk çalışmasını tamamladı. Geniş bir oyuncu grubuyla sahaya çıkan Timsah'ta ilk idman, teknik heyetin belirlediği program dahilinde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon, koşu ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Temponun yavaş yavaş artırıldığı çalışmanın ana bölümünde ise geniş alanda taktik ağırlıklı çift kale oyun oynandı.

Hazırlıklar çift antrenmanla sürecek

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki Mesut Şen Sahası'nın zemin bakımı ve yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, ilk etap çalışmalarını tesislerdeki arka sahalarda sürdüren yeşil-beyazlı ekipte izin dönemi tamamen kapandı. İlk günü tek idmanla tamamlayan Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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