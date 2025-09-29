Bursaspor, 20 Maçlık Yenilmezlik Serisini Kaybetti

Bursaspor, 17 ay sonra sahasında Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilerek 20 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Yeşil-beyazlar ligde 19 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Bursaspor, sahasındaki son mağlubiyetini 24 Nisan 2024'te Afyonspor karşısında almıştı. O tarihten bu yana geçen 17 ayda, 15'i lig ve 2'si kupa olmak üzere toplam 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

Dün oynanan karşılaşmada Isparta 32 Spor, Bursa'da aldığı 1-0'lık galibiyetle yeşil-beyazların evindeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Böylece Bursaspor, uzun bir aranın ardından sahasında taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

Sezona güçlü başlangıç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Bursaspor, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Hücumda etkili performansıyla öne çıkan yeşil-beyazlar, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Lig genelinde savunma üstünlüğü

Bursaspor, ligde şu ana kadar sadece 2 gol yiyerek savunma disiplinini de ortaya koydu. Bu istatistikle, TFF 2. Lig'in 2 grubunda da en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Diğer ekip ise Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor.

Yeşil-beyazlar, alınan bu yenilgiye rağmen hem hücum hem de savunma istatistikleriyle şampiyonluk yarışında güçlü adaylardan biri olarak yoluna devam ediyor. - BURSA