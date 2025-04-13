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Bursaspor, 2. Lig'e Yükselerek Şampiyon Oldu

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Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi. Balıkesir'de Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden yeşil beyazlılar, taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

- Bursaspor, Balıkesir'den şampiyon ayrıldı

BALIKESİR - TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon olan Bursaspor'da taraftarlar, Balıkesir'de oynadıkları Artvin Hopaspor maçın ardından statta ve stat dışında büyük coşku yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, Balıkesir'de karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve 2. Lig'e yükseldi. Müsabakanın son düdüğüyle birlikte futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Stat içinde ve dışında şampiyonluk coşkusu yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarlar, şarkılar söyleyerek otobüslerle Bursa'ya döndü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDOĞAN - Spor
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