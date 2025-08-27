Bursaspor, 1461 Trabzon FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında oynayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde antrenman yaparak devam etti. Takım, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında sahasında karşılaşacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde geniş alan oyunları oynadı.

Yeşil beyazlılar, bu antrenmanla birlikte 1461 Trabzon FK karşısında galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yaparken, taraftar desteğiyle 2'de 2 yapmak istiyor.

Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
