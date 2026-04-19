Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!

2'nci Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında kendi sahasında Somaspor'u ağırlayan Bursaspor rakibini 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1'inci Lig'e yükseldi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'un şampiyonluğunu tribünde kutladı.

Varank, Bursa iş ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte yeşil-beyazlı taraftarların arasında çektiği özçekim ile şampiyonluk sevincine ortak oldu.

