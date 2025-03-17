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Bursalı Bisikletçiler Ramazan Geleneksel Turu İle Uludağ'a Pedal Çevirdi

Bursalı Bisikletçiler Ramazan Geleneksel Turu İle Uludağ'a Pedal Çevirdi
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Bursalı bisiklet tutkunları, her Ramazan ayında düzenledikleri geleneksel bisiklet turunun 11.'sinde Uludağ'a tırmandı. Yaklaşık 40 bisikletçinin katıldığı etkinlik, güvenlik önlemleri ile kazasız bir şekilde tamamlandı.

Bursalı bisikletçiler her Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri turda Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm bölgesi olan Uludağ'a pedal çevirdi.

Bursalı bisiklet tutkunları her yıl geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun bu yıl 11.'sini düzenledi. Uludağ tırmanış etkinliği için saat 21.00'da Esentepe mahallesinde toplanan yaklaşık 40 bisikletçi, 3 saat pedal çevirerek Uludağ'a çıktı. Milli Parklar girişine kadar çıkan bisikletçiler, hatıra fotoğrafı çektirip, o anları kayıt altına aldı.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı turda kask, ön ve arka ışık zorunluluğu olmasının yanında her türlü kazaya karşı 5 motosikletli ekip de bisikletçileri takip etti. Aynı zamanda aktif yarışlara katılan Gökhan Uzuntaş ve Eyüp Durgun, yaptığı açıklamalarda, "11 senedir her yıl Ramazan ayında havanın böyle sıcak olduğu günlerde akşam saati iftar sonrasında bisikletlerimizle Uludağ tırmanışı yapıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Her sene katılım sayısı artıyor. Bu senede hafta sonu gerçekleştirdiğimiz faaliyetle Uludağ Milli Park girişine kadar olan etkinliğimizi kazasız belasız tamamladık. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlarımızın ayağına sağlık" ifadelerini kullandılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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