Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1
3'üncü Lig mücadelesinde Bursa Yıldırımspor, sahasında karşı karşıya geldiği İnegöl Kafkasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta bir kırmızı kart ve birkaç sarı kart gösterildi.
STAT: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
HAKEMLER: Burak Akdağ, Berkay Diniz, Mehmet Eren Küçükkeçeci,
BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan Babat, Muhammet Talha Çat, Abdul Kadir Dursun, Ahmet Kayhan, Halil Bora, Mehmet Bağlı, Semih Görer, Kemal Aras (Dk. 86 Semih Bayram), Samed Özkaya, Erkan Şentürk (Dk. 89 Alpaslan Yılmaz), Muhammed Emin Bektaş (Dk. 71 Güneş Güventürk)
İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Muhammed Akbaş, Metin Esmer, Onur Akdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Serdar Eylik, Umut Doğdu (Dk. 90+5 Arif Nabi Sezgin), Emre Kara, Yusuf Kaplan (Dk. 89 Ege Mehmet İnkaya), Ömer Yılmaz (Dk. 61 Onur Toroman), Mert Keklik
GOL: Dk. 74 Onur Toroman ( İnegöl Kafkasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 17 Muhammet Talha Çat ( Bursa Yıldırımspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Kemal Aras, Dk. 64 Erkan Şentürk ( Bursa Yıldırımspor), Dk. 64 Onur Akdoğan, Dk. 78 Onur Toroman, Dk. 79 Umut Doğdu, Dk. 90+4 Ege Mehmet İnkaya ( İnegöl Kafkasspor)
