Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 95-78 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hasan Ok, Ali Rıza Pinat
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 14, Öykü Canlıel, Sena Işık 6, Betül Kutlu 1, Nuran Tutsak 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir, Şara Baş 4, Pardee 29, Brown 22
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 23, İpek Garip 4, Coulibaly 2, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 10, Baptiste 25
1. Periyot: 15-32
Devre: 37-55
3. Periyot: 57-79
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 95-78 yendi.
Kaynak: AA / Spor