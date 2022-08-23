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Bursa haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden 2 organizasyonda 9 madalya

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Bursa haberleri: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden 2 organizasyonda 9 madalya

Bursa haberi... Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Taşköprü ve Şile'de katıldıkları 2 organizasyonda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 9 madalya kazandılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Taşköprü ve Şile'de katıldıkları 2 organizasyonda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere 9 madalya kazandılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler ilk olarak Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'na çıktılar. 19 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen organizasyonda minik 1 boyunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Rüstem Öztürk birinci olurken, ayak boyunda Uğurcan Humar ikinci, minik 1 boyunda Ali Rıza, teşvik 1 boyunda Melih Öztürk, teşvik 2 boyunda Rüstem Öztürk ve deste küçük boyunda Mikail Bilen üçüncü olmayı başardı. 21 Ağustos 2022'de Taşköprü'de yapılan Altınkiraz Yağlı Güreşleri'nde ise Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 3 madalya kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Hüseyin Altunakar ayak boyunda ikinci olurken, İsa Çetin tozkoparan boyunda ve Mustafa Çelik ise ayak boyunda bronz madalya kazandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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