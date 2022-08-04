Bursa haberi | Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir üçüncülük - Haberler

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Bursa haberi | Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir üçüncülük

Bursa haberi | Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörlerden iki Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik ve bir üçüncülük

Bursa spor haberi: Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi.

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Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi.

25 Temmuz-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 58 ilden 672 erkek ve 301 kadın olmak üzere 973 sporcu mücadele ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler, iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük olmak üzere 4 madalya kazandı.

13 sıklette madalyaların dağıtıldığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 46 kiloda ringe çıkan Emirhan Aktürk finalde Ahmet Yasin Yılmaz'ı mağlup ederekTürkiye şampiyonu olurken, 70 kiloda mücadele eden Tarık Ahmet Çelebi ise finalde Muhammet Selim Kop'u yenerek kürsünün en üst basamağında yer aldı. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden SadeghFaghehpour 60 kiloda gümüş madalya kazanırken, 57 kilodaMelisanur Efe de üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Türkiye Bursa Spor Haberler

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