Bursa haber! Bursaspor Futbol Okulu yaz dönemi sona erdi Spor Haberleri Bursa habere göre Bursaspor Futbol Okulu'nun yaz dönemi Merinos Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Bursaspor Futbol Okulu'nun yaz dönemi Merinos Stadyumu'nda gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Yönetici Selim Yolgeçen, "Burada ilk önceliğimiz Bursasporlu bireyler yetiştirmek" dedi. Bursaspor Futbol Okulu yaz dönemi sona erdi. 2008-2017 arasında doğan genç yetenekler sertifikalarını, Futbol Okulu Koordinatörü Yılmaz Burul'un elinden aldı. Altyapıdan ve Futbol Okulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yolgeçen sertifika töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Yaz dönemi boyunca antrenmanlarımıza katılan tüm sporcularımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ederiz. Burada ilk önceliğimiz Bursasporlu bireyler yetiştirmek. Futbol okullarımızda ve altyapımızda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Merinos Futbol Spor Haberler

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