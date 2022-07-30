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Bursa haber... Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat Kurum'la bir araya geldi

Bursa haber... Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bakan Murat Kurum'la bir araya geldi

Edinilen Bursa haberine göre Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a forma hediye etti.

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Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a forma hediye etti. Görüşmede Vakıfköy Orhan Özselek ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ile ilgili önemli konular da ele alındı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Ömer Furkan Banaz; bir dizi programa katılmak üzere şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şanlı Bursaspor'umuzun formasını hediye etti. Mülkiyeti Milli Emlak'ta bulunan Vakıfköy Orhan Özselek ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'mizin gelecek dönemde oluşabilecek (ecrimisil) kamu borçlarının önüne geçilmesi adına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veren Bakanımız Murat Kurum'a ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İklim Değişikliği İbrahim Yazıcı Murat Kurum Bursaspor Spor Haberler

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