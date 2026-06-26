Bursa'da öğretmenlerden hakemlere şiddet

Bursa'da Yeşillyayla-Ali Osman Sönmez Lisesi arası futbol final müsabakasında Ali Sönmez Lisesi öğretmenlerinden F. Y. ve M.T., hakemler E.A., M. E. C., Gençlik Spor Bakanlığı İl Tertip üyesi ve saha görevlisi İ.T.'ye fiziksel şiddet ve hakaretlerde bulundu.

Olay, Bursa Atıcılar Spor Tesisleri Veysel Karani Sahasında 23 Haziran günü 11.30 meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu liseler arası futbol turnuvası final müsabakasında Yeşilyayla Lisesi- Ali Sönmez Lisesi karşılaşmasında, maçın 70'inci dakikasında orta hakem E. A., Ali Sönmez Lisesi aleyhine bir faul düdüğü çaldı. Düdükten sonra Ali Sönmez Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni F.Y., sahaya koşarak girdi. F.Y., müsabakanın orta hakemi E.A'ya doğru koşarak E.A.'nın ayağına bastı. Bunun üzerine hakem E.A., kırmızı kart gösterdi. Olay yerine gelerek ortamı sakinleştirmeye çalışan yardımcı hakem M.E.C. araya girdi. Yardımcı hakem, F.Y. isimli öğretmene sakinleştirici telkinlerde bulunarak dışarıya davet etti. Bunun üzerine F.Y. yardımcı hakem M.E.C.'i ittirdi. Olay büyüyünce Ali Osman Sönmez Lisesi Müdür Yardımcısı M.T., sahaya girmek isteyince yan hakem saha içine girmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara sinirlenen M.T., Yardımcı Hakem M.E.C.'i ittirdi. Yaşanan gerginliğin ardından hakemler maçı tatil etti.

Şiddet ve hakaretler soyunma odasında da devam etti

Gençlik Spor Bakanlığı İl Tertip üyesi ve saha görevlisi İ.T. öğretmenleri sakinleştirmeye çalıştığı sırada öğretmenler İ.T.'ye karşı hakaret savurarak ittirdi. Hakemler soyunma odasına ivedi bir şekilde giderken öğretmenlerden M.T., hakaretler savurmaya başladı. M.T. aniden Yardımcı Hakem M.E.C.'nin arkasından saldırdı ve boğazına yapıştı ve sol kulak arkasına yumruk attı. Hakemler hakaretler ve saldırılar aradından hızlıca odalarına giderek polis ve ambulans ekiplerine ihbarda bulundu.

Öğretmenlere ceza verilmedi

Saldırgan öğretmenlerden F.Y. ifadesinin ardından polis merkezinden serbest bırakıldı. Diğer saldıran öğretmen M.T. ise gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre öğretmenler hakkında idari soruşturma başlatılmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı