Bursa'da Fermalı Av Köpekleri Yarışması Düzenlendi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilk kez düzenlenen yarışma ile fermalı av köpekleri yeteneklerini sergiledi; avcılar yoğun katılım gösterdi.

Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması, av köpekleri meraklılarını bir araya getirdi. Yarışmada, fermalı av köpekleri hem ırk standartları hem de meradaki performansları doğrultusunda değerlendirilirken, katılımcılar köpeklerin yeteneklerini sergilediği yarışmaları ilgiyle takip etti. Yenişehir Avcılık ve Atıcılık-Olta Balıkçılığı ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oktay Öztürk, "İlki düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Fermalı Av Köpekleri Irk Standartları ve Mera Yarışması'na Türkiye'nin her tarafından katılım oldu. Birlik ve beraberlik için yapılan yarışmalar keyifle izlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Haber: Mine AK -Kamera: BURSA,