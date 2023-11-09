Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi Trabzonspor'u ziyaret etti

Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak kente geldi. Yusuf Emir Bolat, Trabzonspor'un Konyaspor maçında özel misafir olarak yer aldı ve takımın son idmanına katıldı. Ayrıca, Bolat ailesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcularla görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yusuf Emir, yarın oynanacak Konyaspor maçında seremoniye çıkacak.

Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada, yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın davetlisi olarak bugün kente geldi. Bordo-mavili kulübün Konyaspor maçında özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat, ailesiyle birlikte takımın bugün yapılan son idmanına katıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcularla görüşen Bolat ailesi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kentte Trabzonsporluların sevgisiyle karşılanan Yusuf Emir, yarın Konyaspor ile oynanacak müsabakada seremoniye çıkarak hayalini gerçekleştirecek.