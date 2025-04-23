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Bursa'da 23 Nisan coşkusu: 450 çocuk olimpik havuzda yarıştı

Bursa'da 23 Nisan coşkusu: 450 çocuk olimpik havuzda yarıştı
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Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 17 kulüpten 450 çocuk sporcu, olimpik havuzda yapıldığı yüzme yarışmalarıyla bayramı kutladı. Aileler çocuklarını heyecanla izledi.

BURSA'da bir araya gelen, yaşları 7 ile 9 arasında değişen, 17 kulüpten 450 çocuk sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı olimpik havuzda kutladı.

Bursa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında Osmangazi ilçesinde bulunan Atıcılar Spor Kompleksi'nde bir araya gelen 17 kulüpten toplam 450 çocuk sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 50 metrelik olimpik havuzda düzenlenen yarışmalara katılarak kutladı. Yaşları 7 ile 9 arasında değişen çocuk sporcuların kıyasıya mücadelesini aileleri, tribünlerden heyecanla izledi. Olimpik Havuzda Yüzme Antrenörü olarak görev yaptığını söyleyen Aleyna Tuğçe Özer, "Çocuklarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaşıtlarını bu spora teşvik etmek için havuzda kulaç attılar" dedi.

Çocukların yarışmalarda çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yüzme Antrenörü İlyas Aziz, "Miniklerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında yüzme etkinlikleri var. Aileler de çocuklarını izlemek için buraya geldi. Çocuklar çok heyecanlı yarışıyorlar" diye konuştu.

Çocukların olimpik havuzda yüzme yarışması etkinlikleri gün boyu devam etti.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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