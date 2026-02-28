Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 32-31 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta Üsküdar Belediyespor, Bursa temsilcisini ağırladı.
Karşılaşmanın ilk devresini 18-12 önde tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 32-31 kazandı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan