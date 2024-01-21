Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 35-27 kazandı.