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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Hoff, Atakan Topal, Ivanov, Gunter, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Ahmet Can Büyükgöz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Gjorgiev, Emre Batur, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan)

Setler: 23-25, 25-18, 28-26, 18-25, 11-15

Süre: 128 dakika (26, 24, 36, 25, 17)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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