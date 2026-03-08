Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Kadir Bircan, Lawrence, Emir Kaan Öztürk, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı, Burak Güngör, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Amin, Vefa Yılmaz, Yusuf Bakır)

Setler: 25-18, 25-19, 32-34, 25-23

Süre: 111 dakika (22, 23, 37, 29)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Savaş ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Fenerbahçe'de galibiyetin anahtarı ilk 45 dakika

Bu akşam ilk 45 dakikada ortalık yanacak