Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci, Corre, Osmany (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Kadir Bircan, Lawrence, Emir Kaan Öztürk, Enis Ali Ay, Burhan Zorluer)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı, Burak Güngör, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Amin, Vefa Yılmaz, Yusuf Bakır)
Setler: 25-18, 25-19, 32-34, 25-23
Süre: 111 dakika (22, 23, 37, 29)
