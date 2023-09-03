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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele Belediyespor'a mağlup oldu

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor'a 23-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı ve maçı da 23-21 Görele Belediyespor kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde ağırladığı Görele Belediyespor'a 23-21 mağlup oldu.

Mudanya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, maçı da 23-21 Görele Belediyespor kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Spor

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