Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele Belediyespor'a mağlup oldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor'a 23-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı ve maçı da 23-21 Görele Belediyespor kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin üçüncü haftasında Aksaray Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.