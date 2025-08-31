Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı kazandı. Ödül töreninde kupalarını alan oyuncular, madalyalarını da THF yetkililerinden aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, törenle kupasını aldı.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri verdi.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Mesut Çebi takdim etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

