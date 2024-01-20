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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Alanya Atatürk

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Brand Group Alanya Belediyespor : Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki)

Setler: 23-25, 18-25, 19-25

Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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