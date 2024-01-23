Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. Ligde 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyeti bulunan rakibiyle TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek.
Ligde şu ana kadar oynadığı 15 müsabakada 9 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyeti bulunan rakibiyle TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.