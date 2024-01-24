Üye Girişi
Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Öznur Tosun

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu)

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Taha Erden, Eren Kanlı, Nwachukwu, Murat Al, Einisamarein (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Kadir Bircan, İlker Alican Çakır)

Setler: 25-19, 21-25, 25-18, 25,18

Süre: 97 dakika (26, 26, 23, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title