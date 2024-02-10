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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Onur Kaya)

Arkas Spor : Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Canham)

Setler: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20

Süre: 109 dakika (27, 29, 23, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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