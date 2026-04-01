Bursa'da Dünya kupası coşkusu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Kosova karşısında elde ettiği galibiyetle 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası bileti alması, Bursa'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Tarihi başarının ardından kent genelinde vatandaşlar kutlamalar için sokağa döküldü. Şehrin ana arterleri ve meydanlarında bir araya gelen Bursalılar, araç konvoyları oluşturarak milli gururu doyasıya yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara katılan her yaştan vatandaş, tezahüratlar eşliğinde uzun süre şehir turu attı. Gece boyunca devam eden kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, bazı noktalarda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman yavaşladı.

24 yıl sonra gelen Dünya Kupası sevinci, Bursa sokaklarında adeta bayram havası oluşturdu. Kentte yaşanan coşku, uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı