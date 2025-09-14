Haberler

Burnley-Liverpool maçında 90+5'te muhteşem son

Burnley-Liverpool maçında 90+5'te muhteşem son
Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Burnley'i Muhammed Salah'ın 90+5'te penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 4. hafta maçında Burnley ile Liverpool karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

SALAH'TAN MUHTEŞEM SON

Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada penaltı vuruşundan Muhammed Salah kaydetti. Premier Lig'de 188 gole ulaşan Muhammed Salah, Andy Cole'u (187) geride bırakarak lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu oldu.

LIVERPOOL PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken Burnley ise 3 puanda kaldı. İngiliz devi Liverpool, ligin bir sonraki maçında sahasında Everton'u ağırlayacak. Bunrley ise Nottingham Forest'i konuk edecek.

