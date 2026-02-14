Haberler

Burhaniyeli genç boksörler Balıkesir'de 8 ödül aldı

Burhaniye ilçesi, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları İl Şampiyonası'nda Burhaniyeli boksörler 8 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 89 sporcunun katıldığı organizasyonda, 2 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü alındı. Antrenör Ömer Taşdelen, sporcuları tebrik ederek, spor yatırımlarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları İl Şampiyonası müsabakalarında yarışan Burhaniyeli genç boksörler önemli bir başarıya imza attı. Üç gün süren ve 89 sporcunun katıldığı şampiyonada heyecan dolu karşılaşmalar yaşanırken, Burhaniye'yi temsil eden sporcular 8 madalya ile ilçeye döndü.

İl genelinde yüksek katılımla gerçekleşen organizasyonda Burhaniye'den 5 bayan, 3 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu ringe çıktı. Zorlu rakiplerle mücadele eden genç sporcular, 2 birincilik, 2 ikincilik ve 4'de üçüncülük kazandı. Burhaniye ekibinden 63 kiloda Arda Erkan ve 51 kiloda Hatice Irmak Kaya birinci olurken, Eylül Hira Gerey ve Esra Ece Sarı da 50 kiloda ikinci oldu. Hüseyin Yaşar + 80 kiloda, Deniz Çetin Dönmez 90 kiloda, Ceylin Onay ve Filiz İnal da 50 kiloda üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Başarılı sporcuları kutlayan antrenör Ömer Taşdelen, " Bütün sporcularımızı kutluyorum. İmkansızlıklara rağmen böyle başarı elde etik. Şampiyona boyunca sporcularla yakından ilgilenen İl Temsilcisi Resul Çiftçi'ye ve emeği geçen antrenörlere teşekkür ediyorum. Uzun yıllar temsilcilik konusunda yaşanan eksikliklerin ardından sağlanan desteklerin önemli olduğunu biliyoruz. Bizlere inanarak her koşulda yanımızda olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Tüm zorluklara rağmen mücadele eden Burhaniyeli genç boksörler, ilçenin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Sporcuların elde ettiği dereceler, Burhaniye'de spor yatırımlarının artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
