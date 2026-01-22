Balıkesir'de öğrenciler sömestr tatilini spor salonunda geçiriyor

Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda başlattığı kış spor okullarına katılım sömestr tatili ile birlikte arttı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, salondan daha çok öğrencinin yararlanması için kurs saatlerinin erkene alındığını kaydederken, amaçlarının bütün Burhaniye ye spor yaptırmak olduğunu söyledi.

Burhaniye'de sömestr tatili ile birlikte yüzlerce öğrenci Atatürk Spor Salonu'nu doldurdu. Basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya kadar farklı branşlardaki kurslara katılan gençler mutluluklarını dile getirdi. Kurslara bin 400 dolayında öğrencinin katıldığını kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan da gençleri spor aktivitelerine yönlendirmek istediklerini söyledi. Cimnastik için geldiğini kaydeden Yağmur Dönmez, "Arkadaşlarımla birlikte cimnastiğe geliyorum. Çok eğlenceli. Başka arkadaşlarıma da öneriyorum. Grubumuzla yarışmalara katıldık. Birçok madalya aldık. Öğretmenimi de çok seviyorum" dedi.

Nehir Dutgun da, "Tatilde Atatürk Spor Salonu'nda çok güzel çalışıyoruz. Salona herkesi bekliyoruz. Yarışmalarda madalyalarımız var. Tatilde herkesi buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ise, "Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak Atatürk Spor Salonu'nda gençlerimiz ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Özellikle sömestr tatilinde kurslarımızı erken saate alıp çocuklarımızı biraz daha sokaklardan kurtarmak, spor aktivitelerine yönlendirmek temel hedeflerimiz arasında. Bu yıl da sömestr tatilinde basketboldan voleybola, masa tenisinden judoya ve tekvando gibi branşlarda kurslar veriyoruz. Sömestr tatilinde öğrenci sporcu sayamız çok arttı. Gelen taleplere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Salonumuz yetmemeye başlardı. 2, 3 aydır kayıtta bekleyen öğrencilerimiz var. Grubun biri bitince diğerini alıyoruz. Amacımız bütün Burhaniyelilere spor yaptırmak" diye konuştu. - BALIKESİR