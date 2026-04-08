Burhaniye'de Gençlik Futbol Müsabakası finali yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burhaniye İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Gençlik Futbol Müsabakası final programı gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, turnuva boyunca mücadele eden öğrenciler centilmence rekabetleriyle takdir topladı.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Burhaniye İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Gençlik Futbol Müsabakası final programı gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, turnuva boyunca mücadele eden öğrenciler centilmence rekabetleriyle takdir topladı. Düzenlenen ödül törenine, İlçe Kaymakamı Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan ve AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Yakup Gedik katıldı. Kaymakam Cumali Atilla, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta TÜGVA Burhaniye İlçe Teşkilat Başkanı Ali Ulvi Çakır olmak üzere, Gençlik Koordinatörü Samet Gezer ve İlçe Eğitim ve Kariyer Yönetimi Koordinatörü Zafer Güler'e teşekkür etti. Kaymakam, İlçe finalinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi ile Özel Uğur Okulları arasında oynanan müsabaka sonucunda finalist olan Özel Uğur Okulları ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR

