Burhaniye'de 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Spor Yarışmaları ile Başladı

Burhaniye'de 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Spor Yarışmaları ile Başladı
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Burhaniye'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri, masa tenisi, basketbol ve jimnastik yarışmaları ile başladı. Kaymakam Cumali Atilla, ödül törenine katılarak dereceye giren gençleri ödüllendirdi.

Burhaniye' de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri spor yarışmaları ile başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde, masa tenisi, basketbol ve jimnastik yarışmaları düzenlendi.

Burhaniye Atatürk Spor Salonunda, sportif faaliyetlerinin yanı sıra Gençlik Merkezinde kahramanlık konulu koro ve çalışmaları kültürel etkinlikleri ile devam ediyor. Yarışmalarda dereceye giren gençlerin ödülleri de, Kaymakam Cumali Atilla tarafından verildi. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen tören de, Kaymakam Cumali Atilla, İlçe protokolü ve sporcu velilerinin katılımıyla masa tenisi, basketbol ve jimnastik yarışmaların da dereceye gerin sporcuların ödülleri verildi.

Ödül törenine katılan Kaymakam Cumali Atilla, tören sonunda Gençlik Merkezinde, koro ve resim çalışmalarını yakından takip etti. Burhaniye de 14-18 Temmuz Haftası Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliklerinin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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