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Burdur’dan Kick Boksta Büyük Başarı: 10 Madalya

Burdur’dan Kick Boksta Büyük Başarı: 10 Madalya
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Burdur Gençlik Spor Kulübü kick boks sporcuları, Kütahya’da düzenlenen Geleneksel 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası’nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Sporcular, farklı kategorilerde gösterdikleri üstün performansla Burdur’u gururla temsil etti.

Burdur Gençlik Spor Kulübü kick boks sporcuları, Kütahya'da düzenlenen Geleneksel 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Kütahya'da 27-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Geleneksel 18. İller Arası Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda Burdur Gençlik Spor Kulübü sporcuları farklı kategorilerde mücadele etti. Şampiyonada 30 kilo alt minik kızlar point fighting kategorisinde Ela Demirbaş, 28 kilo minik erkekler point fighting kategorisinde Yiğit Efe Eroğlu, +69 kilo yıldız erkekler kick light kategorisinde Hüseyin Gökhan Algül ve +70 kilo büyük kadınlar kick light kategorisinde Leyla Güntekin Eroğlu rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. 47 kilo minik kızlar point fighting kategorisinde mücadele eden Şerife Ahsen Demir ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Şükrü Ege Ceylan 47 kilo minik erkekler point fightingde, Ela Demirdağ 46 kilo yıldız kızlar point fightingde, Minel Su Şimşek 50 kilo yıldız kızlar point fightingde, Bardia Jamalpoor 57 kilo genç erkekler kick light ve Ada Aynalı +65 kilo yıldız kızlar point fighting kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Burdur Gençlik Spor Kulübü sporcuları, şampiyonayı toplam 10 madalya ile tamamlayarak Burdur'u başarıyla temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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