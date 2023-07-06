Burdur'da Yamaç Paraşütü Sporuna İlgi Artıyor

BURDUR'da babasının yönlendirmesiyle yamaç paraşütü sporuna ilgi duyan Elif Büşra Kılıçaslan (22), 13 yıldır gökyüzünde uçmanın heyecanını yaşıyor. Babasının yamaç paraşütü sporunu sevdirme hayali için farklı illerde 300 uçuş gerçekleştiren Kılıçaslan, "Gökyüzünde korku yaşamıyorum, heyecan hissediyorum" dedi.

Burdur'da oturan Elif Büşra Kılıçaslan, babası Bahri Kılıçaslan'ın yönlendirmesiyle çocukluğunda yamaç paraşütü sporuna başladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilciliği yapan babasının kentte yamaç paraşütü sporunun sevilmesi ve bu sporun turizm amaçlı kullanılması amacıyla Avşar Tepe'de yaptığı uçuşlarda yer alan Kılıçaslan, ilk olarak 9 yaşındayken gökyüzünde uçmanın heyecanı yaşadı. Yamaç paraşütüne ilgi duyan Kılıçaslan, daha sonra profesyonel olarak bu sporun eğitimini aldı. Kentin turistik bölgelerinde uçuşlar gerçekleştiren Kılıçaslan, 2 yıl önce babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Kılıçaslan, yamaç paraşütünü insanlara sevdirmeyi amaçlayan babasının hayalini gerçekleştirmek için uçuşlarına devam etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Elif Büşra Kılıçaslan, öğreniminden kalan zamanlarda kentte ve farklı illerde uçuşlar yaparak, bu sporun tanıtımına katkı sağlıyor. Kılıçaslan, "Yamaç paraşütü sporuyla büyüdüm. Yaklaşık 13 yıl önce 9 yaşındayken, ilk uçuşumu babamla gerçekleştirdim. Daha sonra yamaç paraşütü eğitimi aldım. 5 yıl öncede tek başıma uçmaya başladım. Gökyüzünde korku yaşamıyorum, heyecan hissediyorum. 300'den fazla uçuş yaptım. Tepeye çıktığımda çok güzel heyecan oluyor. İnsanın ayaklarının yerden kesilmesi ve sonrasındaki yalnızlık güzel bir his" diye konuştu. Burdur'da yamaç paraşütü yapan tek kadın sporcu olan Kılıçaslan, iki amcası ile erkek kardeşinin de bu sporla ilgilendiğini ve Burdur'da Avşar Tepe, Salda Gölü, Pınarbaşı Tepesi, Fethiye'de sık sık uçuş yaptığını anlattı.