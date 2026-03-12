Haberler

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetimindeki "ilk dönemini" arıyor

Güncelleme:
İlk dönemde başarılı sonuçlara imza atan Burak Yılmaz, yeniden teknik direktörlük yaptığı Gaziantep FK'de ikinci döneminde zor zamanlar geçiriyor. İlk 9 maçında yalnızca 1 kez mağlup olan ekip, ikinci dönemde 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile sadece 7 puan toplayabildi.

Yaklaşık 9 hafta önce istifa ettiği ancak 4 gün sonra yeniden anlaştığı Gaziantep Fk'de teknik direktör Burak Yılmaz'ın iki dönemindeki farklı performansı dikkati çekiyor.

Sezon başında ilk iki maçta aldığı kötü sonuçların ardından İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Gaziantep Fk, 19 Ağustos 2025'te koltuğu genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'a emanet etti.

Yılmaz yönetiminde iyi başlangıç yapan Güneydoğu temsilcisi, ilk 3 maçını kazandı, ilk 7 maçını ise namağlup 5 galibiyet 2 beraberlikle tamamladı. 9 maçta 18 puan toplayan Yılmaz'ın ekibi, 14 haftalık sürede 6 galibiyet, 5 kez beraberlikle 23 puanı hanesine yazdırdı.

Genç teknik adam, 118 günlük Gaziantep FK kariyerini, 15 Aralık 2025'te "karşılıklı anlaşarak" sonlandırdı ancak bu ayrılık sadece 4 gün sürdü.

İkinci "Yılmaz" dönemi

Yılmaz ile yeniden anlaşıldığını 19 Aralık 2025'te duyuran Güneydoğu temsilcisi, ilk maçında 5-1'lik skorla Başakşehir'e mağlup oldu.

İlk 9 maçında sadece 1 kez yenilen Burak Yılmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, genç teknik adamın ikinci dönemindeki 9 haftada ise sadece 1 kez kazandı.

Genç teknik adam yönetiminde 4 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Gaziantep FK, Yılmaz'ın ikinci döneminde sadece 7 puan toplayabildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Haberler.com
