Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç ceza

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, müsabaka görevlilerine hakaret ve tehdit nedeniyle 3 maç men cezası alırken, oyuncu Tayyip Talha Sanuç ise rakip oyuncuya faulü sebebiyle 2 maç men cezası aldı.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a müsabaka görevlilerine yönelik hakaret ve tehdidi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdi. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
