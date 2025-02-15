Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN EN FORMDA TAKIMI"

Mücadele öncesinde HT Spor'a konuşan Burak Yılmaz, rakiplerinin güçlü olduğunu kabul ederken, maçtan galibiyetle ayrılmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Yılmaz, "Fenerbahçe şu an Türkiye'nin en formda takımı. Son haftalarda üçlü savunma sistemiyle oynuyorlar ve çok iştahlılar. Taraftarlarının desteğini de tamamen arkalarına almış durumdalar. Dün Anderlecht karşısında çok iyi bir oyun sergileyerek kazandılar. Bu galibiyetle özgüvenlerini daha da pekiştirdiler. Eminim pazar günkü maçı da büyük bir istekle bekliyorlardır" dedi.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "Biz ise tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çalıştık. Ufak bir rotasyon yapacaklarını ve cezalı oyuncularının olduğunu biliyoruz. Ancak biz rakibin durumuna odaklanmak yerine, kendi oyun planımızı sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak" ifadelerini kullandı.