Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Burak Yılmaz: 'Kaybedilen İki Puan İçin Üzgünüz'

Burak Yılmaz: 'Kaybedilen İki Puan İçin Üzgünüz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, oyunun ağırlığını hissettiklerini ve kaybedilen iki puan için üzüntü duyduklarını belirtti. Genç oyunculara şans vermeye devam edeceklerini ifade etti.

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş iki puan. Oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen iki puan için üzgünüz" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Skordan dolayı üzgün olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş iki puan. Oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen iki puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir oyuncu değişikliği de yapamıyorum. Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaki oyunculardı. Bu bir yakınma değil sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skorun iki takıma da yaramadığını düşünüyorum. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERLE İLGİLİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYATIM BOYUNCA KONUŞMAYACAĞIM'

Teknik direktörlük kariyeri boyunca hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğine değinen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Tabi ki saha içinde kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz."

'HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Takımca iyi yolda olduklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda daha iyi olacağız. Böyle devam etmek zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.