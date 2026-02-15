Haberler

Kocaelispor-Gaziantep FK maçının ardından

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor'a 3-0 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, futbolun zorluğuna dikkat çekerek, önlerinde Trabzonspor maçı olduğunu ve bu maça odaklanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 yenilen Gaziantep Fk'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız." dedi.

Yılmaz, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor'u kazandığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Gördükleri kırmızı karttan sonra Kocaelispor'un oyunun hakimi olduğunu ifade eden Yılmaz, bunda hakem faktörü, kendi hataları ve tercihlerinin de rol oynadığını söyledi.

Yılmaz, bugün kendi oyunlarından uzak bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Bugün kendi görüntümüzden ne kadar uzak olsak da bir hakem faciası vardı. Bir haftadır her şeyi takip ediyorum. Kocaelispor'la barışmaya gelmiş, sosyal medyada paramparça edilmiş bir hakemle ben bugün Kocaelispor'un barıştığını düşünüyorum. Harika. Barışlar güzeldir." ifadesini kullandı.

Hakem olmak için özel yeteneklere sahip olunması gerektiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hakem zannediyorum, kariyeri boyunca 2 Süper Lig maçı yönetmiş. İkincisi de bu oluyor. Neden buraya gönderildikleri çok belli. Bugün gereğini yapıp, onu hemen kızağa çekecekler. Zaten maç vermedikleri bir hakem. Bize bunu yapanlar da muvaffak oldular. Ama bu kesinlikle bahane değil, biz de bugün kötü oynadık. Son haftalarda maçı kesinlikle 11 kişi bitiremiyoruz. Penaltılar, frikikler, kırmızı kartlar sürekli bize oluyor. Bunun nedenini de ben biliyorum. Yaşamış olduğum bir olay var, yaşamış olduğum bir durum var. Onu da zamanı gelince açıklayacağım. Gaziantepspor için buradayım. Ne kendi hakkımı ne de Gaziantepspor'un hakkını yedireceğim."

Bugün stadyumu dolduran, güzel bir atmosferde maçın oynanmasına katkı sağlayan taraftarlara teşekkür eden Yılmaz, "Kafamızı kaldıracağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız. Hedeflerimiz var. Bugün Kocaelispor'u yenip Samsunspor'un üstüne çıkmak istiyorduk. Kocaeli bizi yendi, bizim üstümüze çıktı. Lig uzun bir maraton, Allah izin verirse toparlayacağız. Futbolda bunlar var." şeklinde konuştu.

"İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz"

Yılmaz, bir basın mensubunun "Bugün en kötü futbolunuzu oynadınız diyebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu "Evet" diyerek yanıtladı.

Futbolun çok ciddi bir iş olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"En kötü oynadığımız maçtı, katılıyorum ama bunda benim de hatalarım var. Sonuçta teknik direktör benim, tercihleri yapan benim. Ben de şapkamı önüme koyacağım. Oyuncular da koyacaktır. Haftaya bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bizim için aslında fırsat bir maç. Bunu unutturmak istiyorsak Trabzon'u her şekilde iyi oyun... Benim amacım iyi oyun. Çünkü senelerdir son maçlarda kümede kalmış bir Gaziantep takımını farklı hedeflere koyup insanlara hayal satamam. Ben onlara iyi oyun oynatacağımın sözünü her zaman verdim. Bunu da Allah'a şükürler olsun ki yüzde 80-85 tutuyorum bugün hariç. İyi oyun, güzel oyun oynamak istiyoruz. Güzel hakem, iyi hakem istiyoruz."

Bireysel hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz, kendisini sürekli geliştirmek istediğini, bunun için de çok çalıştığını ve şu anda Gaziantep FK ile bir şeyleri başarabilmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
