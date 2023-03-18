Burak Yılmaz'ın taktığı LGBT kaptanlık bandı, bazı Türk futbolseverleri çılgına çevirdi

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz'ın FC Volendam ile oynadıkları maçta LGBT haklarını savunan "OneLove" kaptanlık bandını takması sosyal medyada bir kısım Türk futbolseverin tepkisini çekti. Hollanda Ligi'nin bir başka takımı Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü ise daha önce yaptığı açıklamada, dini inancı nedeniyle LGBT destekçisi bir kol bandını takmayacağını belirtmişti.

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Volendam'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'ın taktığı kaptanlık bandı dikkat çekti.

BİR KISMIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Burak Yılmaz, Volendam karşısında LGBT'yi destekleyen ve gökkuşağı renklerinin bulunduğu "OneLove" kaptanlık bandını taktı. Deneyimli golcünün, bandı takması sosyal medyada bazı Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

"BUNU YAPACAK DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hollanda Ligi'nin bir başka ekibi Feyenoord'un kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü ise LGBT destekçisi kol bandını takmayı reddetmişti. Kökçü daha önce yaptığı açıklamada, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz'a gelen bazı tepkiler: