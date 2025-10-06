Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'deki yenilmez serisini 6 maça yükseltti. Genç hoca, göreve geldiği günden bu yana takımıyla henüz yenilgi yaşamadı.
Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
6 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR
Ligin ilk haftası Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla yenilen Gaziantep ekibi, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-siyahlılar, dün Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve son 6 maçını kazandı. Teknik direktör Burak Yılmaz da, Güneydoğu temsilcisiyle henüz yenilgi yaşamadı.
SIRADAKİ RAKİP ANTALYA
Ligde beşinci sırada bulunan Gaziantep FK, ligin 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.